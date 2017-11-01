За поджёг кемеровчанки гражданина Узбекистана отправили в колонию на 12 лет

Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор 24-летнему гражданину Узбекистана, который облил бензином девушку, а затем поджёг её.

Инцидент произошёл в декабре 2016 года в столице Кузбасса, в комнате общежития по улице Ворошилова. Между обвиняемым и его девушкой произошла ссора. Молодой человек отказался дать возлюбленной деньги на приобретение духов, сломал несколько предметов мебели, собрал вещи и ушёл, рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Около 23:00 парень вернулся, залез на решётку окна и через разбитое стекло облил девушку бензином. Затем он бросил в неё зажжённую спичку. Потерпевшая моментально загорелась. Она выбежала в коридор, где её смогли потушить. Из-за огня полностью сгорела комната, где проживал молодой человек, и пострадала расположенная над ней.

«В тяжёлом состоянии потерпевшую госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Девушка до сих пор находится на стационарном лечении. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы – у неё ожог 47% тела», – отметили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

В результате пожара собственники двух комнат понесли ущерб на сумму 281 и 55 тысяч рублей.

В феврале 2017 года обвиняемого задержали на границе с Республикой Казахстан. На территории России обвиняемый находился незаконно. Также в пресс-службе отметили, что со следствием молодой человек не сотрудничал, вину не признал.

Ленинский районный суд Кемерова признал его виновным в совершении преступлений по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом и умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога». Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.