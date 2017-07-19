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Кузбасс

За полгода в Кузбассе капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов

Сейчас в порядок приводят еще 143 дома.

За первые шесть месяцев 2017 года в Кузбассе капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов.

Как сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в планах – за год привести в порядок 650 домов.

«В 2017 году больше всего из запланированного объёма будет отремонтировано в Кемерове (160 домов), Новокузнецке (98), Белове (73), Прокопьевске (53), а также в Междуреченске и Анжеро-Судженске (по 33)», — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Как отметили в АКО, долгосрочная программа капремонта в регионе рассчитана на период до 2 043 года. В неё попадают более 15 тысяч многоквартирных домов. Специалисты ремонтируют фасады, крыши, подвалы и фундаменты, лифты, внутренние инженерные сети.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба АКО.

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