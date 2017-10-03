За полгода в Кузбассе зафиксировали 118 смертельных отравлений наркотиками

Почти каждый десятый смертельный случай в регионе произошёл из-за «спайса» и «соли».

По итогам первой половины 2017 года в Кузбассе 118 человек погибли в результате отравления наркотиками. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, при этом 13 смертельных случаев произошло из-за отравления «синтетикой» – «спайсами» и «солью».

Чаще всего синтетические наркотики употребляют кузбассовцы в возрасте 20-40 лет. В последнее же время наблюдается увеличение доли молодых людей в возрасте до 30 лет, среди которых есть школьники и студенты.

«За 8 месяцев 2017 года правоохранительными органами Кемеровской области из незаконного оборота изъято 34,5 кг синтетических наркотиков, что составляет 18,4% от общего количества изъятых на территории Кемеровской области наркотических средств», – добавили в ведомстве.

Например, недавно в Кемерове полицейским удалось изъять 4,5 кг так называемого наркотического реагента. Из него можно было изготовить более 100 000 условных разовых доз курительных смесей. Стоимость такой партии наркотика составляет 12 млн рублей. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.