За последние четыре года в России вдвое выросла заболеваемость ожирением

В ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

Роспотребнадзор сообщил, что в течение последних четырёх лет россиянам стали чаще ставить диагноз «ожирение». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства за 2016 год.

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — приводит издание выдержку из доклада. Данными за прошлый год в ведомстве пока не располагают.

Самый высокий уровень заболеваемость ожирением в 2015 году зафиксирован в Ненецком АО (1031,96 на 100 тысяч населения), на втором месте оказался Алтайский край (975,9 человек на 100 тысяч населения), а на третьем месте — Пензенская область (678,08).

По данным Министерства здравоохранения, в 2016 году ожирением страдали 1,39 млн человек. В Минздраве отметили, что рост заболеваемость связан с улучшением диагностики.