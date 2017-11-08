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За последние сутки с улиц Кемерова вывезли 160 кубометров снега

За последние сутки с улиц Кемерова вывезли 160 кубометров снега

Также для чистки дорог использовали 593 тонны песчано-соляной смеси.

За прошедшие сутки с улиц столицы Кузбасса дорожные службы вывезли 160 кубометров снега. Специалисты в ночь на 8 ноября задействовали 46 единиц техники для очистки дорог.

Для предотвращения гололёда использовали 23 комбинированные дорожные машины, из которых 20 оснащены пескоразбрасывательным оборудованием, 13 тракторных щёток, самосвал и 9 снегопогрузчиков, а также – 593 тонны песчано-соляной смеси и 0,3 тонны отсева.

«Обработка противогололёдными средствами проходила во всех районах областной столицы», – отметили в пресс-службе администрации Кемерова.

Дороги очистили в том числе на улицах Нахимова, Смирнова, Горноспасательной, проспекте Шахтёров и на дорожных развязках Кузнецкого и Кузбасского мостов.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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