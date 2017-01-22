За продажу лампочек мощностью свыше 100 Вт в Кузбассе оштрафовали несколько магазинов

Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области подвели итоги проверок по соблюдению законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 2016 году. Согласно отчёту, нарушения были найдены в шести торговых точках, где продавали лампочки мощностью свыше 100 Вт. Также в магазинах реализовывали товары без достоверной потребительской информации о классе энергоэффективности и способах утилизации товара.

«К административной ответственности привлекли одно юридическое лицо, одного индивидуального предпринимателя и семь должностных лиц. Вынесено семь постановлений об административных правонарушениях с применением административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 152,0 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Всю продукцию, которая продавалась с нарушениями российского законодательства, сняли с реализации.