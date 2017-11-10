За прошедшие сутки в Кузбассе автомобилисты сбили шесть человек

В трёх из пяти случаях аварии произошли на пешеходных переходах.

В четверг, 9 ноября, в пяти городах Кузбасса автомобилисты сбили пешеходов. В трёх случаях аварии произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, говорится в аварийной сводке на сайте Госавтоинспекции РФ.

В Прокопьевске в 7:50 на улице Институтской, 92 водитель Ford Focus C-MAX сбил женщину, которая переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

В это же время в Мысках на 189 километре автомобильной дороги «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» водитель «Газели» сбил мужчину. Пострадавший также пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

В областном центре в 10:08 во дворе дома №13 по улице Рукавишникова, по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris двигался по дворовой территории задним ходом и сбил женщину. Потерпевшая шла навстречу автомобилю. Она получила травмы.

В Юрге в 18:35 на проспекте Победы возле дома №18 водитель Honda Odyssey травмировал 13-летнюю девочку. Школьница переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетней, как и другим пострадавшим, оказана медицинская помощь.

В Ленинске-Кузнецком в 19:25 на улице Суворова, 99 водитель Peugeot 508 сбил сразу два человека, которые переходили через дорогу по нерегулируемому перекрёстку перед близко идущим транспортом. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоиснпекция просит автомобилистов быть внимательными на дороге. И сбавлять скорость при приближении к пешеходным переходам. Чаще всего аварии на зебре происходят по вине водителей.