Происшествия
Кузбасс

За прошедшие сутки в Кузбассе сгорели Toyota RAV4 и Volkswagen Touareg

Автопожары произошли в Яе и Чебулинском районе.

За прошедшие сутки в Кузбассе сгорели два автомобиля. 24 января огнеборцы выезжали на тушение пожара в гараже и автомобиле в Яе. Сообщение о происшествии поступило в 22:18.

«В результате обгорела обшивка гаража, а также выгорели моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие и колёса Toyota RAV4 2016 года выпуска. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В 03:14 спасатели получили сигнал о возгорании Volkswagen Touareg в селе Карачарово Чебулинского района. На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. У машины выгорели салон, моторный отсек, лакокрасочное покрытие. Предварительно установлено, что причиной автопожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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