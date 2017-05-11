За прошедшие сутки в Кузбассе сгорели три автомобиля. 10 мая в посёлке Пригородный Кемеровского района на улице Центральная горели надворные постройки, баня и машина.

«Сообщение о пожаре поступило в 14:47, его ликвидировали в 15:08. В результате обгорели деревянные обрешётки крыш бани и надворных построек, а также стены строений. Кроме этого, у автомобиля Volkswagen Golf обгорело лакокрасочное покрытие. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В 23:40 огнеборцы выехали на ликвидацию пожара в Opel Astra в Кемерове на Весенней. На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем. Последствиями произошедшего стали выгоревший моторный отсек, передние колёса и панель приборов. По предварительным данным, авто загорелось из-за неисправности электрооборудования.

Третий автопожар был в посёлке Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района на улице Северная. Там горел ВАЗ-2109. Предварительной причиной возгорания, как установили эксперты, стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.