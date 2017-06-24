За прошедшие сутки в Кузбассе в ДТП пострадали два человека

Одна авария произошла в Новокузнецке, а вторая — в Юрге.

В пятницу, 23 июня, в Кузбассе в результате ДТП в разных городах травмы получили два человека. Пострадавшим мужчине и женщине оказали медицинскую помощь.

В южной столице Кузбасса в 3:10 около дома №42 по проспекту Бардина водитель ВАЗ-21120 не справился с управлением автомобиля, он наехал на бордюрный камень, затем на дорожное ограждение. В результате ДТП травмы получил пассажир этого автомобиля.

«У водителя ВАЗ-21120 были признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — говорится на официальном сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Вторая авария произошла в Юрге на улице Машиностроителей, 49б. По предварительным данным, около 8:45 водитель ВАЗ-21074 наехал на женщину, которая переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах двух аварий.