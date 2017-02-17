Кузбассовец получил четыре года колонии и выплатит 850 тысяч рублей за пьяное ДТП с погибшим

Приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД увидели, что водитель ВАЗа бился головой о землю и кричал.

В Белове осудили водителя ВАЗа, который в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил велосипедиста. После удара мужчина, управлявший двухколёсным транспортом, отлетел в сторону на 80 метров и скончался на месте аварии. При этом виновник произошедшего выбежал из машины и спрятался в кустах.

Приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД увидели, что водитель вёл себя неадекватно. Он бился головой о землю и кричал. Результаты медосвидетельствования показали, что в момент аварии беловчанин был в состоянии наркотического опьянения.

«Мужчина не состоял на учёте в наркологическом диспансере. 36-летний виновник ДТП впоследствии утверждал, что он не был пьян в момент аварии, а курил «спайс» за неделю до произошедшего», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд приговорил кузбассовца к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен выплатить жене погибшего мужчины 850 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Беловчанин пытался обжаловать приговор, однако решение суда первой инстанции оставили без изменения.