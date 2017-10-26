За пять лет в Кемерове число горожан увеличилось на 3,1%

По итогам первого полугодия 2017 года, в областной центр приехали 7 525 человек.

С 2012 года в Кемерове на 3,1% увеличилось число проживающих за счёт миграционного и естественного прироста. В прошлом году в областном центре родились 6 893 человека.

«В результате воплощения в жизнь государственных и областных мер поддержки всё больше женщин решается на рождение второго или последующего ребёнка. В 2016 году вторые рождения составили 45,7% от общего числа родившихся, третьи рождения – 10,9 %», — сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Миграционный прирост жителей в 2016 году составил 3 649 человек, а по итогам первого полугодия 2017 года, в Кемерово приехали жить 7 525 человек. По данным на 1 января 2017 года, в столице Кузбасса проживало 556 920 горожан.