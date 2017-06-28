За пять месяцев россияне потратили на иномарки 650 миллиардов

В январе – мае 2017 года лидером по выручке на российском рынке стала Toyota.

За пять месяцев 2017 года россияне потратили на иномарки 650 миллиардов рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».

Лидером по выручке на российском рынке стала Toyota. От продажи новых авто компания получила 80 млрд рублей (+5%). Вторую позицию занял автопроизводитель Kia с показателем в 74 млрд рублей (+32%). Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz, заработавший 60 млрд рублей (-8%).

Четвёртое место досталось Hyundai (58 млрд руб.; +18%), а пятое – BMW (44 млрд руб.; +8%).

По оценкам экспертов, на долю машин иностранного производства в РФ в общем объёме выручки приходится 90%.