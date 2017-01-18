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За разбой и грабежи кузбассовцы получили почти 40 лет колонии на четверых

Злоумышленники совершали преступления в Кемерове и Ленинске-Кузнецком.

В Кузбассе четырёх молодых людей осудили за грабёж и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Ранее судимые злоумышленники познакомились в местах лишения свободы. После освобождения они продолжали общаться и вскоре стали добывать деньги преступным путём. Сначала мужчины ограбили прохожего, забрав у него наличные и телефон. Потом жители региона перешли на разбой в магазинах. Кузбассовцы совершали преступления в Кемерове и Ленинске-Кузнецком практически ежедневно на протяжении месяца. Передвигались на арендованном авто.

«Действовали всегда по одной схеме. Один караулил снаружи, остальные врывались в помещение, угрожали персоналу оружием, после чего забирали из кассы деньги и скрывались с места преступления», — рассказали в пресс-службе.

В октябре 2014 года сотрудники ДПС обнаружили брошенную машину. В ней хранилась часть похищенного имущества. Вскоре правоохранители задержали злоумышленников. Оказалось, что они оставили авто после того, как попали в ДТП.

Как сообщила Сибдепо представитель пресс-службы регионального СУ СК РФ Ирина Мазеева, среди задержанных были трое кемеровчан и один беловчанин. Вместе они похитили более 94 тысяч рублей.

В итоге 25-летнего молодого человека приговорили к 11 годам лишения свободы, 21-летнего — к 11,5 годам, 19-летнего — к семи годам, еще одного 19-летнего — к 7,5 годам.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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