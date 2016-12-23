За рулём BMW X6 в момент смертельного ДТП в Кемерове был адвокат Вадим Негодяев

В Кемерове в момент смертельного ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской за рулём автомобиля BMW X6 находился 44-летний адвокат Вадим Негодяев.

Напомним, авария произошла вечером 22 декабря. Водитель BMW не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Судя по опубликованным в Сети фото, после аварии Негодяев снял с автомобиля номера. В результате случившегося в больнице скончалась 34-летняя женщина.

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Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка. Уже известно, что в момент происшествия Негодяев был трезв. В региональном СУ СК РФ сообщили о том, что в ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза.

Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, Вадим Негодяев является старшим преподавателем на кафедре гражданского права в КемГУ. Ранее был трудоустроен в крупной холдинговой компании региона. Кроме того, Негодяев входит в областную Адвокатскую палату. По словам источника, Негодяев работает «на себя».

Отметим, что ранее региональные СМИ сообщали о том, что угнанная Toyota Land Cruiser 200 принадлежит Негодяеву. Эту информацию в правоохранительных органах не подтверждают.