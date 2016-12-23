Авто
Кузбасс
eb_msjzs0ne-900x675

За рулём BMW X6 в момент смертельного ДТП в Кемерове был адвокат Вадим Негодяев

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской вечером 22 декабря.

В Кемерове в момент смертельного ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской за рулём автомобиля BMW X6 находился 44-летний адвокат Вадим Негодяев.

Напомним, авария произошла вечером 22 декабря. Водитель BMW не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Судя по опубликованным в Сети фото, после аварии Негодяев снял с автомобиля номера. В результате случившегося в больнице скончалась 34-летняя женщина.

См. также

Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка. Уже известно, что в момент происшествия Негодяев был трезв. В региональном СУ СК РФ сообщили о том, что в ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза.

Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, Вадим Негодяев является старшим преподавателем на кафедре гражданского права в КемГУ. Ранее был трудоустроен в крупной холдинговой компании региона. Кроме того, Негодяев входит в областную Адвокатскую палату. По словам источника, Негодяев работает «на себя».

Отметим, что ранее региональные СМИ сообщали о том, что угнанная  Toyota Land Cruiser 200 принадлежит Негодяеву. Эту информацию в правоохранительных органах не подтверждают.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Сколько в Кемерове стоит отогреть авто

Мы узнали цены на комплексную услугу: выезд специалиста, отогрев двигателя и подзарядка аккумулятора
Чтиво

Капитан Спутник спешит на помощь!

Разбираемся, кому поможет Капитан Спутник в борьбе за качественный досуг, и развеиваем опасения тех, кто не решается подключить спутниковое ТВ, ожидая, когда к дому протянут «кабель», и полагая, что он надёжнее
Фоторепортажи

Открытие магазина разливных напитков «Бирсити» в Кемерове

Кемеровские любители и истинные ценители напитков из хмеля и солода получили новогодний подарок
В деле

Как делают варенье из сосновых шишек

Сибдепо побывал на производстве и узнал, как чистят кедровый орех и делают шишковое варенье

Сегодня в Кемерове

Популярное