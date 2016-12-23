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За сутки в Иркутске полицейские изъяли 10 тысяч бутылок «Боярышника»

В Иркутской области от отравления концентратом «Боярышника» скончались свыше 70 человек, ещё более сотни пострадали.

За сутки иркутские полицейские изъяли 10 тысяч бутылок «Боярышника» (ёмкостью по 250 мл). Стекляные бутылки нашли во время рейда в подвале коттеджа, расположенного на улице Автомобильная, рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За четыре дня полицейские проверили свыше 3,5 тысячи торговых предприятий области.

«Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области», — сказала Волк.

Напомним, что с 17 по 22 декабря в Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» погибли более 70 человек, ещё свыше ста жителей региона пострадали. Премьер Дмитрий Медведев потребовал убрать из продажи «Боярышник», указав, что вся спиртосодержащая продукция должна быть изъята из розничной продажи либо включена в систему государственного контроля ЕГАИС.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области

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