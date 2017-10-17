Происшествия
Кузбасс
За сутки в Кузбассе грузовые поезда насмерть сбили двоих человек

За сутки в Кузбассе грузовые поезда насмерть сбили двух человек

В результате случившегося погибли 38-летний мужчина и 57-летняя женщина.

За сутки в Кузбассе на железной дороге были смертельно травмированы два человека. 16 октября около 16:00 на перегоне станций Челы-Кайгур грузовой поезд сбил 38-летнего мужчину, который сидел на рельсах. Вторая трагедия произошла около 00:00 в районе станции Арлюк. Там грузовой состав сбил 57-летнюю женщину. В обоих случаях машинисты применяли экстренное торможение.

«Сейчас эксперты устанавливают, в каком состоянии находились потерпевшие. Правоохранители выяснили, что погибшая женщина ранее была судима», – рассказали Сибдепо в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

По каждому происшествию проводится проверка.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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