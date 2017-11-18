За сутки в Кузбассе под колёсами авто погибли два человека

Смертельные аварии произошли в Кемерове и Беловском районе.

17 ноября в Кузбассе произошли две смертельные аварии. В результате ДТП погибли пешеходы.

В Кемерове в районе здания №1/2 на улице Терешковой водитель Chery сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.

«На месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи. Когда я проезжала мимо, сбитый мужчина лежал на дороге», – рассказала Сибдепо очевидец происшествия.

По данным ГИБДД Кузбасса, в результате случившегося пешеход скончался. Изначально у него диагностировали перелом левого плеча и костей таза.

В Беловском районе в селе Коновалово на улице Российская, в районе дома №2А, сбил пешехода мужчина за рулём Mazda3.

«По предварительным данным, автомобилист совершил наезд на пешехода, который в тёмное время суток вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов вышел на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспортного средства», – пояснили в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Правоохранители настоятельно рекомендуют пешеходам прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы. Также кузбассовцев призывают переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности. При этом водителям советуют снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.