За сутки в Кузбассе произошли два ДТП с мотоциклистами
По информации областной ГИБДД, аварии произошли в двух городах в одно время.
27 мая в Кузбассе произошли две аварии с мотоциклистами. Одно происшествие было в Кемерове, другое – в Мариинске.
По информации областной ГИБДД, оба ДТП произошли в одно время – в 18:50. В Кемерове на улице Волгоградской водитель Mitsubishi при повороте с прилегающей территории налево столкнулся в мотоциклом BWM F650, ехавшим по главной дороге.
В Мариинске на улице Пальчикова водитель мотоцикла Honda врезался в автомобиль Honda CR-V, который двигался в попутном направлении.
В результате происшествий пострадали оба мотоциклиста. По фактам ДТП проводятся проверки.
Фото: Google Images.