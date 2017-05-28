За сутки в Кузбассе произошли два ДТП с мотоциклистами

По информации областной ГИБДД, аварии произошли в двух городах в одно время.

27 мая в Кузбассе произошли две аварии с мотоциклистами. Одно происшествие было в Кемерове, другое – в Мариинске.

По информации областной ГИБДД, оба ДТП произошли в одно время – в 18:50. В Кемерове на улице Волгоградской водитель Mitsubishi при повороте с прилегающей территории налево столкнулся в мотоциклом BWM F650, ехавшим по главной дороге.

В Мариинске на улице Пальчикова водитель мотоцикла Honda врезался в автомобиль Honda CR-V, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествий пострадали оба мотоциклиста. По фактам ДТП проводятся проверки.