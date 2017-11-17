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За сутки в Кузбассе сгорели погрузчик и грузовой прицеп

За сутки в Кузбассе сгорели погрузчик и грузовой прицеп

Пожары произошли в Кемерове и Междуреченске.

За прошедшие сутки в Кузбассе сгорели грузовой прицеп и погрузчик. Так, 16 ноября в 15:25 огнеборцы получили сообщение о пожаре в прицепе для Volvo в переулке Коксовый в Кемерове. Возгорание они локализировали в 15:35, а ликвидировали в 15:37.

«На момент прибытия первого подразделения горел прицеп грузовика 1995 года выпуска. В результате в прицепе полностью сгорел картон, а также обгорел сам прицеп. По предварительным данным, причиной случившегося стала неосторожность при обогреве от источников открытого горения», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались восемь человек и две единицы техники.

17 ноября в 6:05 в районе разреза «Красногорский» в Междуреченске загорелся частный погрузчик XCMG LW300F. Специалисты локализировали пожар в 6:13, а полностью потушили – в 6:14.

«На момент прибытия первого подразделения горела кабина погрузчика. В результате она и выгорела», – пояснили онлайн-журналу в региональном чрезвычайном ведомстве.

Предварительной причиной этого автопожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства. Погрузчик тушили семь человек и две единицы техники.

Ранее Сибдепо сообщал, что также 17 ноября произошёл пожар в частном складе на Кузнецком шоссе в Новокузнецке. Для его ликвидации от МЧС России привлекались 27 человек и восемь единиц техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pxhere.com.

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