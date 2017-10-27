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За три минуты россияне раскупили все доступные по предзаказу iPhone X

За три минуты россияне раскупили все доступные по предзаказу iPhone X

Стоимость нового гаджета варьируется от 80 до 92 тысяч рублей.

В пятницу, 27 октября, в российском Apple Store в 10:10 по московскому времени появилась возможность сделать предзаказ на новый iPhone X. Однако спустя три минуты в магазине не осталось ни одного гаджета, сообщают «Известия».

Россияне раскупили все смартфоны, доставка которых будет осуществляться в ближайшее время. Всем, кто успел за три минуты оформить покупку гаджета, заказ привезут с 3 п 7 ноября. Те, кто не успели сделать предзаказ, смогут купить новую модель Apple только через четыре-пять недель.

Напомним, в России купить новый iPhone X можно минимум за 80 тысяч рублей. Максимальная стоимость гаджета составляет 92 тысячи рублей.

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Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.apple.com/iphone-x

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