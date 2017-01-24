За убийство таксиста в Хакасии кузбассовцы получили 49 лет колонии на троих

В Хакасии осудили троих жителей Кузбасса за разбой и убийство. Установлено, что в октябре 2015 года в селе Шира после совместного распития спиртного злоумышленники решили уехать домой в Кемеровскую область. Они договорились убить таксиста и завладеть его авто.

Мужчины вызвали такси к гостинице, где проживали, и попросили отвезти их на выезд из села. В машине один из обвиняемых несколько раз ударил ножом 33-летнего потерпевшего.

«Водителю удалось вырваться и убежать, однако злоумышленники настигли его и нанесли множественные удары ногами по голове и туловищу, затем каждый поочередно нанес ножом проникающие раны в область шеи и туловища», – сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии.

Преступники похитили золотое обручальное кольцо убитого. Впоследствии они уехали в Кемеровскую область на автомобиле такси.

Верховный суд республики приговорил 27-летнего кузбассовца к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, 21-летнего и 19-летнего преступников – к 14 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.