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За убийство таксиста в Хакасии кузбассовцы получили 49 лет колонии на троих

За убийство таксиста в Хакасии кузбассовцы получили 49 лет колонии на троих

Приговор вынес Верховный суд Республики Хакасия.

В Хакасии осудили троих жителей Кузбасса за разбой и убийство. Установлено, что в октябре 2015 года в селе Шира после совместного распития спиртного злоумышленники решили уехать домой в Кемеровскую область. Они договорились убить таксиста и завладеть его авто.

Мужчины вызвали такси к гостинице, где проживали, и попросили отвезти их на выезд из села. В машине один из обвиняемых несколько раз ударил ножом 33-летнего потерпевшего.

«Водителю удалось вырваться и убежать, однако злоумышленники настигли его и нанесли множественные удары ногами по голове и туловищу, затем каждый поочередно нанес ножом проникающие раны в область шеи и туловища», – сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии.

Преступники похитили золотое обручальное кольцо убитого. Впоследствии они уехали в Кемеровскую область на автомобиле такси.

Верховный суд республики приговорил 27-летнего кузбассовца к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, 21-летнего и 19-летнего преступников – к 14 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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