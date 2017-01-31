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За убийство женщины кузбассовцы получили 45 лет колонии на троих

За убийство женщины кузбассовцы получили 45 лет колонии на троих

Также суд обязал злоумышленников выплатить потерпевшей стороне 6,5 млн рублей.

В Новокузнецке осудили троих мужчин в возрасте 18, 20 и 21 года за убийство женщины. Во время следствия правоохранители установили, что один из преступников делал ремонт в квартире 57-летней горожанки. Он увидел у неё дома крупную сумму денег и решил получить их. Для того, чтобы осуществить задуманное, мужчина попросил своих знакомых помочь ему.

«Последние, представившись соседями, вошли в квартиру женщины. После чего один из них нанёс хозяйке несколько ножевых ранений. Вместе они обыскали комнаты, не обнаружив денег, сняли с убитой женщины золотые украшения, забрали мобильный телефон. Затем ещё несколько раз ударили женщину ножом, с места преступления скрылись», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В течение суток правоохранители задержали подозреваемых.

Суд назначил 21-летнему мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой потерпевшей стороне морального вреда в размере 2,5 млн рублей, 20-летнему – 20 лет в колонии строгого режима с выплатой потерпевшей стороне морального вреда в размере 2,5 млн рублей, 18-летнему – 7 лет в колонии общего режима с выплатой потерпевшей стороне морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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