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Кузбасс
За выходные в Кемерове сгорели два автомобиля

За выходные в Кемерове сгорели два автомобиля

Пожары произошли на бульваре Строителей и улице Ракетная.

За прошедшие выходные в Кемерове сгорели две машины. В субботу, 21 октября, на улице Ракетная произошёл пожар в Audi A4. Сигнал о происшествии спасатели получили в 2:19.

«На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате у него обгорели моторный отсек и лакокрасочное покрытие. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность электрооборудования транспортного средства», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

22 октября в столице Кузбасса на бульваре Строителей горел ВАЗ-21099. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, из салона авто шёл дым. В результате у машины обгорели панель приборов и салон. Предварительно эксперты выяснили, что этот автомобиль тоже загорелся из-за неисправности электрооборудования.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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