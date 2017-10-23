За выходные в Кемерове сгорели два автомобиля

За прошедшие выходные в Кемерове сгорели две машины. В субботу, 21 октября, на улице Ракетная произошёл пожар в Audi A4. Сигнал о происшествии спасатели получили в 2:19.

«На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате у него обгорели моторный отсек и лакокрасочное покрытие. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность электрооборудования транспортного средства», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

22 октября в столице Кузбасса на бульваре Строителей горел ВАЗ-21099. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, из салона авто шёл дым. В результате у машины обгорели панель приборов и салон. Предварительно эксперты выяснили, что этот автомобиль тоже загорелся из-за неисправности электрооборудования.