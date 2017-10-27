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За звание «Леди Спорт Кузбасс» поборются 15 жительниц области

За звание «Леди Спорт Кузбасс» поборются 15 жительниц области

29 октября в Кемерове пройдёт первый этап регионального конкурса.

29 октября в фитнес-клубе «Зимняя Вишня» пройдёт первый конкурсный этап «Леди спорт Кузбасс». Девушкам, которые успешно прошли отборочные этапы, предстоит представить свою команду поддержки. Подготовиться к презентации конкурсанткам помогут профессиональные визажисты – партнёры конкурса. Кстати, прийти поддержать участниц могут не только их близкие и друзья – все этапы открыты для зрителей.

«Всего на конкурс нам прислали 45 заявок, — рассказала Сибдепо руководитель проекта Татьяна Панченко. – Изначально мы планировали набрать 25 девушек, но по итогу отборочных этапов решили изменить число конкурсанток. Всего в конкурс прошли 15 красивых, успешных, спортивных и творческих девушек».

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Собеседница издания отметила, что в конкурсе участвуют не только жительницы Кемерова. Среди конкурсанток есть девушки из Анжеро-Судженска, Белова, Прокопьевска.

Напомним, стать участницей «Леди Спорт» могут жительницы Кузбасса в возрасте от 18 до 45 лет, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и имеют творческий потенциал.

Организатором конкурса является «Благотворительный фонд поддержки физической культуры и спорта». Финал проекта запланирован на 27 ноября. Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Сергей Миловидов.

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