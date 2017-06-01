Зачем в Новокузнецк прилетел Владимир Машков?

Восьмой по счёту ежегодный фестиваль детских любительских театров кукол пройдёт в южной столице Кузбасса с 1 по 3 июня в рамках празднования 400-летнего юбилея города при поддержке Министерства культуры и губернатора Кемеровской области.

Благодаря этому мероприятию в Кузбассе собрались творческие коллективы детских кукольных театров из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Архангельской областей, а также Алтайского края. В этот раз фестиваль приурочили к Международному Дню защиты детей. Праздник начался с торжественного шествия на театральной площади Новокузнецка и объединил всех любителей искусства кукольного театра с известными артистами. Подробнее об этом смотрите в нашем видео.

В программе фестиваля предусмотрен мастер-класс для руководителей театральных коллективов, который проводит председатель жюри — декан факультета театра кукол Санкт-Петербургской государственной академии, заслуженный работник Николай Наумов. Секретами профессионального мастерства с участниками фестиваля поделится народная артистка России Ангелина Вовк. Кроме того, почётным гостем праздника по традиции становится коренной новокузнечанин – известный актёр Владимир Машков.

2 и 3 июня в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоятся просмотры фестивальных спектаклей, которые оценит не только профессиональное жюри, но и юные зрители южной столицы Кузбасса.