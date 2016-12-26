Задолженность по зарплате в Кузбассе за декабрь снизилась вдвое

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области обнародовал данные о последних погашениях задолженности по зарплате в Кузбассе, сообщает пресс-служба областной администрации. В декабре существенно сократил долги перед работниками «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций» (город Мыски). За декабрь долг предприятия сократился с 13,2 млн рублей до 3,7 млн рублей. Причём, оставшуюся сумму планируется погасить до 28 декабря 2016 года.

В то же время, на ЗАО «Междуреченский завод КПДС» ситуация не улучшилась: 145 сотрудников предприятия по-прежнему ожидают выплаты зарплаты: предприятие задолжало им 6 млн рублей. Директор завода представил график, согласно которому 2 млн рублей рабочие получат до конца 2016 года, а оставшиеся 4 – в начале 2017 года. В противном случае руководство завода будет привлечено к уголовной ответственности. Большая же часть долгов по зарплате приходится на предприятия-банкроты, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.