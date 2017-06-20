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Законопроект о введении tax free внесён в Госдуму

Законопроект о введении tax free внесён в Госдуму

Проект закона предлагает дополнить Налоговый кодекс новой статьёй.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении tax free: системы, предполагающей возврат налога на добавленную стоимость (НДС) с покупок, совершённых иностранцами.

«Предлагается дополнить Налоговый кодекс новой статьей, устанавливающей возможность компенсации физлицам, являющимся гражданами не входящих в Евразийский экономический союз иностранных государств, сумм НДС, уплаченного ими при приобретении товаров в организациях розничной торговли, в случае вывоза этих товаров за пределы Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Проект закона также предусматривает право на вычет НДС для организаций розничной торговли при покупках в рамках tax free.

Как сообщает Lenta.ru, в апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что по началу в tax free будут работать около 40 магазинов.

В июне российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о предполагаемых затратах на внедрение tax free.

«Такое нововведение потребует и дополнительных расходов, в этом году приблизительно 260 млн рублей, но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота»,— цитирует «Коммерсант» Дмитрия Медведева.

Ожидается, что система tax free начнет функционировать с 1 октября 2017 года.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://minsvyaz.ru/

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