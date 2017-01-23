Замерзающего мужчину от переохлаждения спас участковый в Кузбассе

В полицию Чебулинского района обратились местные жители, которые сообщили, что заметили на улице мужчину, который сидит в снегу, и рядом никого нет. По указанному адресу незамедлительно отправился участковый, который помог жителю Мариинска дойти до больницы.

«В местной больнице выяснилось, что за время нахождения на морозе он серьёзно не пострадал. Полицейский установил, что мужчина накануне приехал из Мариинска в гости к своим знакомым, после застолья вышел прогуляться, дошел до центра поселка, но не смог продолжить путь из-за большого количества выпитого спиртного», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ему грозит штраф до полутора тысяч рублей или административный арест на 15 суток.