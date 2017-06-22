Замгубернатора Кузбасса рассказал о самочувствии Амана Тулеева после операции

Глава региона проходит реабилитацию в городской клинической больнице №3 им. М.А.Подгорбунского в Кемерове.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в настоящее проходит реабилитацию в городской клинической больнице №3 им. М.А. Подгорбунского в Кемерове. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения Валерий Цой.

По его словам, состояние руководителя региона стабильное, «со стороны органов нет нарушений функций». Операция на позвоночнике с использованием металлоконструкций прошла планово в Германии в мае. Она длилась 9 часов.

«Была пневмония в виде осложнения после операции. Усилиями докторов с осложнением удачно справились. Пневмония купирована. Никаких других операций не проводилось. На исполнение функций губернатора Кузбасса проблема с позвоночником не влияет. Однако в тяжёлых физических нагрузках его ограничат», — добавил Валерий Цой.

Напомним, глава региона ушёл в отпуск 22 мая. И.о. был назначен Владимир Чернов. Позднее неоднократно появлялась информация о продлении отпуска губернатора.