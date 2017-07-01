Авто
Кузбасс
Запуск светофоров на перекрёстке Притомский – Терешковой в Кемерове перенесли

Запуск светофоров на перекрёстке Притомский – Терешковой в Кемерове перенесли

Ранее специалисты планировали включить светофоры в августе.

Запуск светофоров на перекрёстке Притомский – Терешковой в Кемерове перенесли. Ранее Сибдепо сообщал, что эти дорожные объекты должны были заработать в августе. Теперь же, как рассказали в комитете по работе со СМИ администрации столицы Кузбасса, их должны включить в первой декаде июля. Об этом главе города Илье Середюку доложили специалисты ЦОДД.

«В ходе рабочего объезда Центрального района Илья Середюк отметил необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию светофорного объекта на крупной развязке», – добавили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на этом участке установлено 10 светофорных стоек и две растяжки для дорожных знаков. После завершения асфальтирования на Притомском, которое планируется осуществить в начале июля, светофоры заработают в тестовом режиме. Через неделю, после нанесения разметки, объекты будет действовать в обычном режиме.

Напомним, установка светофоров на пересечении Притомского и Терешковой прошла в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: комитет по работе со СМИ администрации Кемерова.

Рекомендуем

Ретро

Как изменилась Притомская набережная за 70 лет

Давайте вспоминать, как выглядела наша любимая улица в разные времена
Ретро

Школьные выпускные в Кузбассе: тогда и сейчас

Химическая завивка, малиновые пиджаки и бантики против Басты, ресторанов и платьев за 25 тысяч
Квартира недели

Барский коттедж за 40 миллионов в Кемеровском районе

Очередной замечательный образчик рукотворного воплощения аристократических амбиций
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?

Сегодня в Кемерове

Популярное