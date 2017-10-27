Застреливший владельца кафе новокузнечанин предстанет перед судом

Новокузнечанина, который застрелил знакомого владельца кафе в Прокопьевском районе, будут судить. Напомним, преступление произошло в начале июня. Тогда же было опубликовано видео произошедшего.

Как выяснили следователи, 61-летний обвиняемый приехал к владельцу заведения, чтобы обсудить с ним возврат долга в размере более 1 млн рублей. Во время разговора потерпевший оскорбил жителя южной столицы Кузбасса.

«На этой почве между ними произошёл словесный конфликт, который закончился тем, что обвиняемый выстрелил владельцу заведения из пистолета в живот. Тот попытался убежать от злоумышленника и получил ещё несколько огнестрельных ранений в спину», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

54-летний брат владельца кафе попытался задержать обвиняемого. Однако кузбассовец оказал сопротивление и выстрелил мужчине в живот.

Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Потерпевших госпитализировали, однако спасти 45-летнего мужчину не удалось, он скончался. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Ему провели психолого-психиатрическую экспертизу. По её результатам злоумышленника признали вменяемым.