Завершилось народное голосование за лучшее фото конкурса «Тёплая осень на Сибдепо»

Всекузбасский конкурс «Тёплая осень на Сибдепо» подошёл к завершению – 5 ноября закончился этап народного голосования за участников. Теперь к голосованию приступили члены жюри. В ближайшее время мы сообщим дату и место проведения церемонии награждения, где будут объявлены результаты конкурса.

Напомним, чтобы стать участником фотоконкурса, нужно было прислать свой осенний снимок, который подходил бы под одну из тем: «Осенние путешествия», «Осень в Кузбассе» и «Стильный осенний образ».

Свои фотографии прислали 124 человека из разных уголков Кузбасса – Белова, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Междуреченска и других городов. Участники борются за iPhone 7, iPhone 6S, романтическую фотосессию, выходные в пятизвёздочном отеле «Томь River Plaza», обучение в фотошколе и другие подарки.

Однако не обошлось и без нечестной борьбы: за «накрутку» голосов мы уже дисквалифицировали одну из участниц.

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В составе жюри: начальник Департамента молодёжной политики и спорта Кузбасса Антон Пятовский, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2013» Эльмира Абдразакова, профессиональный фотограф Андрей Васильченко, спортивный директор ВК «Кузбасс» Сергей Ломако, комик Евгения Искандарова, капитан команды КВН «Кембридж» Станислав Рудницкий, главный режиссёр Кемеровского театра драмы Антон Безъязыков, ресторатор Анна Артамонова и профессиональный визажист Елена Копытина.