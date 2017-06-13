Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион

Завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой выставили на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro. Стартовая цена лота – 3,8 доллара, сообщает «РИА Новости».

25-летняя Анастасия Деева занимает должность замглавы МВД Украины по вопросам евроинтеграции с октября 2016 года. Назначение вызвало широкий общественный резонанс по двум причинам: возраст девушки и откровенные фото с ней, появившиеся в Сети. Сам глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Деева прошла спецпроверку и несколько собеседований. Аваков также отметил, что по ряду функций девушка превосходит его самого.

На странице проекта ProZorro в Facebook говорится, что завтрак с Деевой является благотворительной акцией. Полученные деньги пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких в детскую клинику Института нейрохирургии.