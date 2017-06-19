Жара, ливни и град: синоптики рассказали о погоде на неделе в Кузбассе

Со среды по пятницу в регионе сохранится неустойчивая погода.

В Кузбассе на неделе с 20 по 23 июня синоптики прогнозируют ливнивые дожди и грозы. Во вторник в регионе также возможен град. Северо-восточный ветер при грозе может усилиться до 10-15 м/с. Ночью температура воздуха составит +14, +19°С, а днём будет жарко – +31, +36°С.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, со среды по пятницу в области сохранится неустойчивая погода. Местами на территории региона также возможны ливневые дожди, грозы, град.

Ветер будет юго-западным. С грозой его порывы усилятся до 15-20 м/с. Ночные температуры сохранятся на уровне +12, +17°С, а дневные немного понизятся – до +25,+30°С.