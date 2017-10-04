Железнодорожный вокзал Белова открыл продажу билетов на автобусы

За оформление билетов на автобусные рейсы придётся оплатить комиссию.

Железнодорожный вокзал Белова открыл продажу билетов на междугородние и межрегиональные автобусные рейсы. Приобрести билет можно в кассах учреждения.

«Эту услугу запустили для удобства пассажиров железнодорожного транспорта, которые ездят с пересадками. За оформление билетов на автобусы взимается комиссия – 20 рублей», – рассказали Сибдепо в АО «Кузбасс-пригород».

В компании добавили, что в кассах железнодорожного вокзала можно купить билеты только по полному тарифу.

Напомним, открытие нового беловского железнодорожного вокзала прошло 27 октября 2016 года. Ранее Сибдепо сообщал, что в проект инвестировали около 600 млн рублей.