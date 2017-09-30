Происшествия
Кузбасс
Жертвой солдата-срочника на полигоне в Белогорске стал выпускник кемеровского училища связи

Жертвой солдата-срочника на полигоне в Белогорске стал выпускник кемеровского училища связи

У 28-летнего Егора Увкина остались жена и ребёнок.

У погибшего офицера, которого расстрелял на полигоне в Белогорске солдат-срочник Гасан Абдулахадов, остались жена и ребёнок. Осведомлённый источник назвал агентству «Интерфакс – Дальний Восток» имена убитых военнослужащих.

«Командиру роты Егору Увкину было 28 лет. В своё время он окончил Кемеровское высшее командное училище. У него остались жена и маленький ребёнок. Также погибли военнослужащие 1997 годов рождения, это Матвей Берников и Андрей Озеров», – сказал собеседник издания.

Ранее Сибдепо сообщал, что уроженец Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов убил троих сослуживцев, в том числе офицера, украл оружие и скрылся с места происшествия. При задержании его ликвидировали. В качестве возможных причин происшествия правоохранители рассматривают все версии, в том числе нервный срыв у военнослужащего.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Костя Костин.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Как заработать на любви к стратегиям. Форекс или вызов самому себе

Довольный клиент поделился впечатлениями о форексе и своём заработке
Квартира недели

Тот самый пентхаус за 120 миллионов в Кемерове

Одна из 6 самых дорогих квартир на 1/6 части суши
Чтиво

«Осенний фестиваль недвижимости»: ипотека по минимальной ставке и квартира у моря

Как прошёл фестиваль и какие бонусы от банка получили гости
Цена недели

Сколько в Кемерове стоит подготовить ребёнка к ЕГЭ

Сравниваем стоимость курсов по русскому языку и математике

Сегодня в Кемерове

Популярное