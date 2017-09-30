Жертвой солдата-срочника на полигоне в Белогорске стал выпускник кемеровского училища связи

У погибшего офицера, которого расстрелял на полигоне в Белогорске солдат-срочник Гасан Абдулахадов, остались жена и ребёнок. Осведомлённый источник назвал агентству «Интерфакс – Дальний Восток» имена убитых военнослужащих.

«Командиру роты Егору Увкину было 28 лет. В своё время он окончил Кемеровское высшее командное училище. У него остались жена и маленький ребёнок. Также погибли военнослужащие 1997 годов рождения, это Матвей Берников и Андрей Озеров», – сказал собеседник издания.

Ранее Сибдепо сообщал, что уроженец Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов убил троих сослуживцев, в том числе офицера, украл оружие и скрылся с места происшествия. При задержании его ликвидировали. В качестве возможных причин происшествия правоохранители рассматривают все версии, в том числе нервный срыв у военнослужащего.