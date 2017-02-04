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Жириновский предложил уволить 150 депутатов Госдумы

По словам политика, сокращение на треть улучшит работу парламента.

На съезде ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский заявил, что количество депутатов Госдумы необходимо уменьшить на одну треть, передаёт «Российская газета».

«Можно сократить количество депутатов. Я думаю, 300 достаточно. Ведь огромное количество не успевают выступить. Пять лет сидеть и молчать. Это же большой ущерб для здоровья!», — цитирует издание бессменного руководителя ЛДПР.

В настоящее время в составе Госдумы РФ 450 депутатов. На оставшиеся после сокращения 300 мест, по задумке Владимира Вольфовича, должны претендовать представители 5 партий. Именно столько их должно остаться в России. И дальнейшие выборы в парламент следует проводить только по партийным спискам.

Владимир Жириновский призвал сократить не только парламент, но и управленческий аппарат на всех уровнях власти. Освобождённым от должностей чиновникам он предложил заняться бизнесом.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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