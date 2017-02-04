Жириновский предложил уволить 150 депутатов Госдумы

На съезде ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский заявил, что количество депутатов Госдумы необходимо уменьшить на одну треть, передаёт «Российская газета».

«Можно сократить количество депутатов. Я думаю, 300 достаточно. Ведь огромное количество не успевают выступить. Пять лет сидеть и молчать. Это же большой ущерб для здоровья!», — цитирует издание бессменного руководителя ЛДПР.

В настоящее время в составе Госдумы РФ 450 депутатов. На оставшиеся после сокращения 300 мест, по задумке Владимира Вольфовича, должны претендовать представители 5 партий. Именно столько их должно остаться в России. И дальнейшие выборы в парламент следует проводить только по партийным спискам.

Владимир Жириновский призвал сократить не только парламент, но и управленческий аппарат на всех уровнях власти. Освобождённым от должностей чиновникам он предложил заняться бизнесом.