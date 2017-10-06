Кузбассовец сбежал от приставов в нижнем белье из-за штрафа в 5 тысяч

В июне 2017 года житель Барановки (село в Кемеровском районе – прим. Сибдепо) избил свою сожительницу. Женщина обратилась за помощью к правоохранительным органам. Через некоторое время мужчину оштрафовали на пять тысяч по статье «Побои», а потом он померился с потерпевшей и не стал выплачивать штраф. Он несколько раз получал уведомление о необходимости заплатить вышеуказанную сумму, но игнорировал его.

«Приставы поехали домой к должнику в село Барановка. Дверь сотрудникам УФСПП открыла женщина, которая сообщила, что сожителя нет дома, и когда он вернётся, она не знает, но сотрудники Управления засомневались в словах хозяйки и прошли в дом, где увидели выход на чердак», — рассказали Сибдепо в пресс-службе УФСПП по Кемеровской области.

Приставы поднялись на крышу и обнаружили там полуголого мужчину, который прятался за досками. Теперь долг кузбассовца может увеличиться на три тысячи. В отношении него составили протокол по статье о воспрепятствовании работе приставов.