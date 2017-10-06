Суровости
Кузбасс
Житель Барановки сбежал от приставов в нижнем белье из-за штрафа в 5 тысяч

Кузбассовец сбежал от приставов в нижнем белье из-за штрафа в 5 тысяч

Кузбассовец залез на крышу собственного дома в попытках сбежать от приставов.

В июне 2017 года житель Барановки (село в Кемеровском районе – прим. Сибдепо) избил свою сожительницу. Женщина обратилась за помощью к правоохранительным органам. Через некоторое время мужчину оштрафовали на пять тысяч по статье «Побои», а потом он померился с потерпевшей и не стал выплачивать штраф. Он несколько раз получал уведомление о необходимости заплатить вышеуказанную сумму, но игнорировал его.

«Приставы поехали домой к должнику в село Барановка. Дверь сотрудникам УФСПП открыла женщина, которая сообщила, что сожителя нет дома, и когда он вернётся, она не знает, но сотрудники Управления засомневались в словах хозяйки и прошли в дом, где увидели выход на чердак», — рассказали Сибдепо в пресс-службе УФСПП по Кемеровской области.

Приставы поднялись на крышу и обнаружили там полуголого мужчину, который прятался за досками. Теперь долг кузбассовца может увеличиться на три тысячи. В отношении него составили протокол по статье о воспрепятствовании работе приставов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Отдых в опасности! Как выбрать турагентство, которое не «кинет»

Как не стать спонсором мошенников и не испортить себе отдых
Фоторепортажи

У кого больше? Чемпионат по бодибилдингу в Кемерове

Мышцы и загар - что может быть красивее?
Чтиво

Ура, зарплата! Как в «Маленьком принце» учат жить

О благотворительном проекте фонда «Счастье детям» и компании «МегаФон»
Чтиво

Пирсинг, тату и яркие пряди: 8 неформальных красавиц из Кузбасса

Красота, которая удивляет

Сегодня в Кемерове

Популярное