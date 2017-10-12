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Житель Челябинска выставил на продажу броневик за 750 тысяч

Житель Челябинска выставил на продажу броневик за 750 тыс. рублей

Объявление было выложено на сайте Avito.

В Челябинске местный житель выставил на продажу советский броневик БРДМ-2. Мужчина оценил свою необычную машину в 750 000 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Челябинец рассказал, что бронированная разведывательно-дозорная машина находится в отличном состоянии, состоит на государственном учёте и всё ещё на ходу. Также хозяин сообщил, что его авто может разгоняться до 90 км/ч. Расход топлива АИ-80 – 30 литров. Кроме того, броневик может свободно передвигаться по бездорожью и даже в воде. А внутри могут поместиться семь человек.

Чтобы приобрести такую машину и управлять ею, нужны водительские права категории С. По словам владельца, он решил продать броневик, которым владел несколько лет, потому что просто «наигрался»

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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