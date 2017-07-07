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Житель Екатеринбурга пострадал при взрыве алкогольных паров в квартире

Житель Екатеринбурга пострадал при взрыве алкогольных паров в квартире

Мужчину госпитализировали.

Поздно вечером 6 июля в Екатеринбурге в одной из квартир взорвались алкогольные пары. В результате «хлопка» пострадал хозяин квартиры.

По данным РИА Новости, инцидент произошёл на улице Старых Большевиков, 77. По предварительным данным, алкогольные пары могли скопиться в жилье пострадавшего в результате самогоноварения.

«В жилье мужчины произошёл хлопок, приведший к повреждению и возгоранию жилища. При этом ожоги получил жилец данной квартиры. Выпавшими оконными рамами был повреждён автомобиль Kia, находившийся возле дома», — цитирует агентство сообщение отделения по связям со СМИ городского УМВД по городу.

Хозяина квартиры 1958 года рождения госпитализировали в ЦГБ №40. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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