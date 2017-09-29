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Житель Калтана предстанет перед судом за избиение детей своей сожительницы

Житель Калтана предстанет перед судом за избиение детей своей сожительницы

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В полицию за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что 30-летний сожитель бьет её четырёхлетнюю дочь и двухлетнего сына. В начале женщина обратила внимание на синяки, которые периодически появлялись у детей, а затем несколько раз становилась свидетелем избиений. Попытки мирно решить ситуацию не принесли успеха, тогда горожанка написала заявление в полицию.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с органами опеки провели проверку и изъяли детей из семьи. Полицейские задержали отчима детей и установили, что мужчина систематически применял силу к детям своей сожительницы, однако общую дочь не трогал», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Стоит отметить, что на допросе мужчина пояснил, что бил детей в воспитательных целях, чтобы они его слушались.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: архив Сибдепо.

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