Житель Канады выиграл в лотерею 31 млн долларов

Житель Канады в конце прошлой рабочей недели выиграл в лотерее Lotto Max 31,3 млн долларов. В настоящее время неизвестно, в каком городе и кем был приобретён выигрышный билет, сообщают РИА Новости.

На сайте Lottery Canada сообщается, что в розыгрыше также был приобретён билет с выигрышем 347 тысяч долларов и 101 билет номиналом более трёх тысяч долларов. Общая сумма выигрыша составила около 40 миллионов долларов.

Напомним, канадец не единственный счастливчик, который удачно купил лотерейный билет. Весной 2017 года житель Новосибирска купил «лотерейку» за 100 рублей, а выиграл 300 млн рублей, а во Франции безработный мужчина выиграл более миллиона евро.