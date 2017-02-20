Житель Москвы взял в заложники жену и детей из-за «заговора сионистов»

Житель Москвы удерживает в заложниках собственных жену и детей, сообщает «РИА Новости». Он заперся в своей квартире на Боровском шоссе и требует обеспечить ему связь с послами Китая, КНДР и Ирана. По его словам, у него имеются неопровержимые доказательства того, что «Россия управляется сионистами». По данным издания, изначально мужчина не хотел пускать в близких в квартиру, заявив в соцсети, что у него «нет больше семьи». Но затем передумал и взял их в заложники.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» мужчина сообщает, что опасается за собственную жизнь.

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Полиция ведёт с мужчиной переговоры, попыток штурмовать его квартиру пока не предпринималось. За окном квартиры, в которой заперся мужчина с заложниками, ведётся онлайн-наблюдение в прямом эфире телеканала RT. Он не предпринимает никаких агрессивных действий, ходит по квартире и пьёт чай. Часто мужчина подходит к окну и выкрикивает бессвязные лозунги. Его близкие в зоне действия камеры не появлялись.