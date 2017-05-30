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Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл 300 миллионов

Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл 300 миллионов

Для получения выигрыша мужчине необходимо приехать в офис «Столото» в Москве.

Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 миллионов рублей. Об этом сообщает АО «ТД «Столото», которое проводило розыгрыш.

Суперприз разыграли в «Гослото «4 из 20». Организаторы отмечают, что такую сумму разыграли «впервые в истории этой лотереи».

Мужчина купил билет на сайте «Столото» за 100 рублей. В итоге состояние ему принесла минимальная комбинация. Теперь новосибирцу нужно оформить этот выигрыш. Для получения денег мужчине необходимо приехать в офис «Столото» в Москве.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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