Житель США лишился семи зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты

Врачи диагностировали у мужчины ожоги лица второй степени и другие ранения полости рта.

Житель штата Айдахо (США) Эндрю Холл лишился семи зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты. Как сообщает «Лента.ру», мужчина курил вейп дома, собираясь на работу. Неожиданно аккумулятор устройства взорвался. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги лица второй степени и другие ранения полости рта.

По информации «Российской газеты», ранее вейп американца работал исправно. Как отметил Эндрю Холл, он не делал с устройством ничего противоречащего инструкции по применению.

Ранее аналогичный случай произошёл в Великобритаии. Тогда у мужчины в кармане загорелась батарея электронной сигареты. В момент произошедшего он стоял возле детской коляски.