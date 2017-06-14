Житель Томска купил здание торгового центра «Аквамаркета» за 20 миллионов в Кузбассе

Житель Томска купил здание торгового центра «Аквамаркета» за 20,2 млн рублей. Его площадь составляет 1,4 тыс кв. м. Объект, который был продан на аукционе, располагается в Краснобродском Кемеровской области.

По информации газеты «Коммерсантъ», победитель торгов является владельцем ООО «Технолюкс». Основной вид деятельности компании – розничная торговля товарами в специализированных магазинах.

Стартовая цена за здание составляла 13,48 млн руб. В аукционе также приняла участие жительница Кемерова, которая предложила за объект 19,54 млн руб.

Напомним, что в январе 2016 года создателя и владельца «АкваGroup» Константина Яковлева признали банкротом. Основные активы «АкваGroup» сосредоточены в сфере розничной торговли. В составе компании работали супермаркеты «Акватория» и «Знак качества», дискаунтеры «Экономька», а также предприятия по производству продуктов и торгово-развлекательные центры.