Житель Томска купил здание торгового центра «Аквамаркета» за 20 миллионов в Кузбассе
Площадь здания составляет 1,4 тыс кв. м.
Житель Томска купил здание торгового центра «Аквамаркета» за 20,2 млн рублей. Его площадь составляет 1,4 тыс кв. м. Объект, который был продан на аукционе, располагается в Краснобродском Кемеровской области.
По информации газеты «Коммерсантъ», победитель торгов является владельцем ООО «Технолюкс». Основной вид деятельности компании – розничная торговля товарами в специализированных магазинах.
Стартовая цена за здание составляла 13,48 млн руб. В аукционе также приняла участие жительница Кемерова, которая предложила за объект 19,54 млн руб.
Напомним, что в январе 2016 года создателя и владельца «АкваGroup» Константина Яковлева признали банкротом. Основные активы «АкваGroup» сосредоточены в сфере розничной торговли. В составе компании работали супермаркеты «Акватория» и «Знак качества», дискаунтеры «Экономька», а также предприятия по производству продуктов и торгово-развлекательные центры.