Житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей

Официальный аккаунт лотереи «Столото» в Facebook сообщил о самом крупном денежном выигрыше в истории РФ. Житель Воронежской области стал обладателем выигрыша в размере 506 миллионов рублей. Также в сообщении говорится, что победитель приобрёл лотерейный билет в розничной точке продаж.

Известно, что за выигрышем победитель пока ещё не приходил. Имя его неизвестно и раскрываться не будет. Предыдущим рекордом среди лотерейных выигрышей в России является сумма 365 миллионов рублей.