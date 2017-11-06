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Житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей

Это самый крупный выигрыш в современной истории России.

Официальный аккаунт лотереи «Столото» в Facebook сообщил о самом крупном денежном выигрыше в истории РФ. Житель Воронежской области стал обладателем выигрыша в размере 506 миллионов рублей. Также в сообщении говорится, что победитель приобрёл лотерейный билет в розничной точке продаж.

Известно, что за выигрышем победитель пока ещё не приходил. Имя его неизвестно и раскрываться не будет. Предыдущим рекордом среди лотерейных выигрышей в России является сумма 365 миллионов рублей.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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