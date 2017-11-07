Жители Кузбасса могут обменять монеты на купюры в Россельхозбанке

«День приёма монеты» пройдёт в Кемерове с 6 по 10 ноября.

Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» приглашает кемеровчан и жителей области с 6 по 10 ноября 2017 года принять участие в мероприятии «День приёма монеты». Акция проводится совместно с отделением по Кемеровской области Сибирского главного Управления Центрального Банка Российской Федерации.

Обмен монет Банка России на банкноты будет осуществляться в следующих точках продаж по адресам: г. Кемерово, пр. Советский, 8 а (в кассе регионального филиала) и дополнительных офисах Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», справки по телефону (3842) 34-56-99.

В день акции клиенты смогут не только абсолютно бесплатно (без взимания комиссий) обменять «мелочь» на банкноты, но и получить сувениры с символикой Россельхозбанка.