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Жители Кузбасса могут получить охотничий билет на портале gosuslugi.ru

На сайте можно найти информацию о том, какие документы не обходимы для билета и где его выдают.

 

Портал gosuslugi.ru помогает упростить процедуру получения охотничего билета: если раньше для подобного отдыха нужно было регулярно переоформлять билет, то сейчас он выдаётся бессрочно, а сайт помогает получить заветные «корочки».

Вся информация о получении билета на сайте упорядочена в пошаговую инструкцию: как получить охотничий билет в Кемеровской области, какие документы для этого нужны, где выдают сам билет и какие законодательные нормы регулируют порядок его выдачи. Знание этой информации сэкономит не только время, но и деньги — охотничий билет единого федерального образца выдаётся бесплатно.

Заявление на получение охотничьего билета на госуслугах подается в электронной форме. Специалист уполномоченной организации отвечает на запрос в течение суток и уточняет детали. Электронное заявление удобно для жителей отдалённых районов Кемеровской области, когда личное присутствие затруднительно.

Госуслуги работают круглосуточно, без обедов и выходных. Регистрация занимает всего несколько минут и позволяет получать сотни услуг в электронном формате, не выходя из дома. Уже сегодня тысячи кузбассовцев пользуются госуслугами для оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%, оформления загранпаспорта, проверки пенсионного счёта, подачи заявлений в ЗАГС, согласования переустройства и перепланировки в жилых помещениях, записи детей в садики и получения множества других услуг. То, что раньше приходилось получать лично, сегодня доступно в электронном виде.

Текст: Анастасия Прокудина.

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